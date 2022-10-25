В Полтавской области сформировали новый зенитный ракетный полк 25 октября, 17:10 Новый зенитный ракетный полк в Полтавской области (Фото:Дмитрий Лунин / Facebook)

В Полтавской области сформирован новый зенитный ракетный полк.

Об этом сообщает командование Восток.

«Решение сформировать новую боевую единицу приняли исходя из эффективности решения боевых задач по прикрытию группировок войск, объектов критической инфраструктуры, административно-промышленных центров и других важных государственных объектов восточного региона Украины», — пояснило командование.

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Отмечается, что вошедшие в состав полка подразделения уже имеют богатую историю побед в противовоздушных боях, во время которых неоднократно продемонстрировано высокое профессиональное мастерство, ответственность и выдержку.