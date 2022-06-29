После вражеского удара по ТЦ в Кременчуге: в Полтавской области проверят все торговые центры 29 июня, 12:34 Российские оккупанты ударили по ТЦ в Кременчуге (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

На фоне удара российских военных по ТЦ в Кременчуге в Полтавской области будут проверены все торговые центры, заявил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

«Приказал проверить, определены ли наиболее безопасные помещения для пребывания посетителей торговых центров во время воздушной тревоги и соответствуют ли они установленным требованиям», — написал он в Telegram.

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По его словам, также должны проверить, ознакомлен ли персонал с правилами поведения во время воздушной тревоги и есть ли специальные указатели.

«А главное соблюдаются ли в ТЦ все правила безопасности во время воздушных тревог», — сказал глава области.

Лунин заявил, что к этой работе будут привлечены представители ГСЧС, полиции, Госпродпотреблужбы, областной военной администрации, органов местного самоуправления.

27 июня РФ нанесла ракетный удар по торговому центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. По словам президента Владимира Зеленского, на тот момент в торговом центре могли находиться около 1000 человек. Позже стало известно, что многих успели вывести перед ударом.

Площадь пожара в результате российского авиаудара составила 10 тыс. 300 кв. м. На месте обнаружили 18 погибших и семь фрагментов тел, один человек скончался в больнице. 21 человек считается пропавшим без вести. Спасатели разобрали 60% завалов.

В городе находится Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.

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