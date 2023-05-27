В Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 2,7 27 мая, 01:26 Эпицентр землетрясения был вблизи Полтавы (Фото:Главный центр специального контроля Национальной системы сейсмических наблюдений)

Вечером в пятницу, 26 мая, в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 2,7.

Главный центр специального контроля Национальной системы сейсмических наблюдений сообщил, что эпицентр находится в Решитиловском районе на глубине 7 км. По классификации землетрясений относится к еле ощутимым.

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«Колебания ощущаются лишь отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах», — говорится в сообщении.