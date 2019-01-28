В Полтавской области поезд врезался в автомобиль Skoda, водитель погиб
Вчера, 13:54
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В воскресенье, 27
января, в Лохвицком районе Полтавской области пригородный поезд сообщением Ромны-Ромадан
столкнулся с автомобилем Skoda Fabia.
Об этом сообщили
в управлении Национальной полиции.
Как отмечается,
ДТП произошло на железнодорожном переезде в Заводском.
Фото: Нацполиция
В результате
происшествия 29-летний водитель Skoda скончался от полученных травм по приезда
скорой. Причины аварии на данное время не известны.