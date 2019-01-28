В Полтавской области поезд врезался в автомобиль Skoda, водитель погиб Вчера, 13:54 912 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция ДТП произошло на железнодорожном переезде в Заводском Нацполиция

В воскресенье, 27 января, в Лохвицком районе Полтавской области пригородный поезд сообщением Ромны-Ромадан столкнулся с автомобилем Skoda Fabia.

Об этом сообщили в управлении Национальной полиции.

Как отмечается, ДТП произошло на железнодорожном переезде в Заводском.

Фото: Нацполиция

В результате происшествия 29-летний водитель Skoda скончался от полученных травм по приезда скорой. Причины аварии на данное время не известны.