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Аномалия или закономерность

В Полтавской области поезд врезался в автомобиль Skoda, водитель погиб

Вчера, 13:54
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Нацполиция

ДТП произошло на железнодорожном переезде в Заводском

В воскресенье, 27 января, в Лохвицком районе Полтавской области пригородный поезд сообщением Ромны-Ромадан столкнулся с автомобилем Skoda Fabia.

Об этом сообщили в управлении Национальной полиции.

Как отмечается, ДТП произошло на железнодорожном переезде в Заводском.

Фото: Нацполиция

В результате происшествия 29-летний водитель Skoda скончался от полученных травм по приезда скорой. Причины аварии на данное время не известны.

Теги:   Переезд Поезд ДТП Полтавская область

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