Военный получил ожоги. В Полтавской области загорелся автомобиль, перевозивший боеприпасы 20 июня, 19:41 Цей матеріал також доступний українською Фото последствий пожара, опубликованное главой Полтавской ОВА Дмитрием Луниным (Фото:Дмитро Лунін / Полтавська ОДА (ОВА) via Telegram)

В Полтавской области возле села Руденковка Полтавского района загорелся военный автомобиль, перевозивший боекомплект.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Он также опубликовал фото, на котором видно, что автомобиль полностью уничтожен огнем.

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По словам Лунина, пожар произошел на железнодорожном переезде, его потушили. В результате пожара один военный получил ожоги лица и рук и был госпитализирован.

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