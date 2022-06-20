Военный получил ожоги. В Полтавской области загорелся автомобиль, перевозивший боеприпасы
Фото последствий пожара, опубликованное главой Полтавской ОВА Дмитрием Луниным (Фото:Дмитро Лунін / Полтавська ОДА (ОВА) via Telegram)
В Полтавской области возле села Руденковка Полтавского района загорелся военный автомобиль, перевозивший боекомплект.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
Он также опубликовал фото, на котором видно, что автомобиль полностью уничтожен огнем.
По словам Лунина, пожар произошел на железнодорожном переезде, его потушили. В результате пожара один военный получил ожоги лица и рук и был госпитализирован.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.