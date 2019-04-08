В Полтавской области чиновники Госагентства рыбного хозяйства крышевали браконьеров
Служба
безопасности Украины разоблачила чиновников управления Государственного агентства
рыбного хозяйства в Полтавской области в крышевании браконьеров.
Как сообщается, должностные
лица содействовали незаконному вылову в акватории Кременчугского водохранилища
и Нижнесульского национального природного парка.
По данным
следствия, руководство управления лично координировало деятельность бригад браконьеров,
которые ловили рыбу в заповедных зонах в промышленных масштабах.
Кроме того,
чиновники наладили сеть по переработке и продаже незаконного улова.
Оперативники СБУ
задержали сотрудников госагентства вместе с браконьерами непосредственно во
время их противоправной деятельности.