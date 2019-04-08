В Полтавской области чиновники Госагентства рыбного хозяйства крышевали браконьеров Сегодня, 14:55 1641 Цей матеріал також доступний українською СБУ Чиновники также наладили сеть по продаже незаконно выловленной рыбы СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила чиновников управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Полтавской области в крышевании браконьеров.

Как сообщается, должностные лица содействовали незаконному вылову в акватории Кременчугского водохранилища и Нижнесульского национального природного парка.

По данным следствия, руководство управления лично координировало деятельность бригад браконьеров, которые ловили рыбу в заповедных зонах в промышленных масштабах.

Кроме того, чиновники наладили сеть по переработке и продаже незаконного улова.

Фото: СБУ

Оперативники СБУ задержали сотрудников госагентства вместе с браконьерами непосредственно во время их противоправной деятельности.