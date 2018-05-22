В Полтавском вузе изъяли конверты с взятками, задержаны работник деканата и староста группы

В разгар сессии в одном из заведений высшего образования в Полтавской области обнаружили взяточников, среди задержанных как получатель (представитель деканата), так и студент (староста группы).
Следователи Службы безопасности Украины совместно с полицией установили, что речь идет о системном взяточничестве.
Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства 66 000 гривен с 22 студентов учебной группы (заочного отделения) за сдачу выпускного государственного экзамена.
Работника деканата и студента задержали на рабочем месте после получения всей суммы взятки.
Во время санкционированного обыска в деканате правоохранители обнаружили еще более 35 000 гривен незаконно полученных средств. Деньги были разложены по конвертам с указанием учебных групп и лиц, которым они предназначались.
Как известно, коррупция является системной "болезнью" в украинском обществе, которую многие не считают незаконной. Ранее в Киеве презентовали парк коррупции со 100-метровым золотым батоном и пузырьками популизма.
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