В Полтавском вузе изъяли конверты с взятками, задержаны работник деканата и староста группы

Конверты были подписаны: от кого и кому

В разгар сессии в одном из заведений высшего образования в Полтавской области обнаружили взяточников, среди задержанных как получатель (представитель деканата), так и студент (староста группы).

Следователи Службы безопасности Украины совместно с полицией установили, что речь идет о системном взяточничестве.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства 66 000 гривен с 22 студентов учебной группы (заочного отделения) за сдачу выпускного государственного экзамена.

Работника деканата и студента задержали на рабочем месте после получения всей суммы взятки.

Во время санкционированного обыска в деканате правоохранители обнаружили еще более 35 000 гривен незаконно полученных средств. Деньги были разложены по конвертам с указанием учебных групп и лиц, которым они предназначались.

Как известно, коррупция является системной "болезнью" в украинском обществе, которую многие не считают незаконной. Ранее в Киеве презентовали парк коррупции со 100-метровым золотым батоном и пузырьками популизма.