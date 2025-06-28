В Полтавской области более тысячи потребителей остались без света: в чем причина

В Полтавском районе без света осталось более 1100 потребителей (Фото: НЭК Укрэнерго)

В субботу, 28 июня, 1072 бытовых и 102 юридических потребителей в пяти населенных пунктах Полтавского района остались без света .

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Владимир Когут.

По его словам, это произошло из-за сильных порывов ветра.

Когут добавил, что специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

Реклама

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о сильном ветре и периодических локальных дождях в Украине. По ее словам, в течение последних выходных июня, по прогнозу синоптиков, в Украине ожидается умеренное тепло с осадками, местами температура будет ниже нормы.

Она добавила, что 27−28 июня порывы северо-западного ветра будут достигать местами 15−20 метров в секунду.