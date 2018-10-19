19 октября 2018, пятница

В Полтавской области журналиста Гнапа облили фекалиями

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Дмитрия Гнапа облили фекалиями
Фото: Кристина Бердинских

Дмитрия Гнапа облили фекалиями

В поселке Шишаки Полтавской области журналиста Дмитрия Гнапа, который приехал на сессию облсовета, облили фекалиями.

Как сообщила журналист НВ Кристина Бердинских, полиция никак не отреагировала на инцидент.

В Шишаках сегодня пройдет сессия облсовета, где депутаты будут утверждать выдачу газовых лицензий.

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