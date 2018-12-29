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В Полтавской области задержали четырех полицейских, уличенных в грабеже

Сегодня, 13:37
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Фото: pixabay

Задержанным полицейским грозит до восьми лет лишения свободы

Правоохранители задержали в Полтавской области четырех сотрудников Нацполиции, уличенных в грабеже.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, злоумышленники напали в Кременчуге на мужчину, избив его и похитив деньги и ценные вещи.

Потерпевший опознал всех нападавших, а при обыске у них были обнаружены похищенные ценности, которые полицейские уже разделили между собой.

В отношении них начато уголовное производство по ч.2 ст.365 УК Украины (до восьми лет лишения свободы).

Теги:   Разбой Полиция

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