В Полтавской области во время футбольного матча неизвестный стрелял из автомата - СМИ

В результате стрельбы никто не пострадал

В Савинцах во время матча футбольного чемпионата Полтавской области среди любителей произошла стрельба, передает со ссылкой на очевидцев местный портал poltava365.com.

Как сообщается, во время перерыва в поединке между Олимпией и Колосом неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова.

"Тур футбольного чемпионата области был омрачен дикарской поведением горе-болельщиков в Савинцах. Арбитру поединка кременчужанину Виктору Чернышеву даже пришлось приостановить начало второго тайма из-за стрельбы, возникшей в перерыве игры", - говорится в сообщении.

Согласно имеющимся данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В то же время официальных комментариев правоохранителей по этому поводу не было.

Ранее сообщалось, что в Черкассах во время футбольного матча произошла массовая драка.