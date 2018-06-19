19 июня 2018, вторник

В Полтавской области в ДТП погиб харьковский бизнесмен, занимавшийся ремонтом дорог

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Под Лубнами в ДТП погибли два человека
Фото: полиция

Под Лубнами в ДТП погибли два человека

В Полтавской области в результате ДТП с опрокидыванием и возгоранием автомобиля погибли двое жителей Харькова.

Как сообщили в полиции, смертельная авария произошла вечером 18 июня на автодороге Киев-Харьков-Довжанский в с. Вилы Лубенского района.

По данным следователей, водитель легковушки Audi врезался в отбойник, после чего автомобиль перевернулся на крышу и загорелся.

"В результате ДТП 37-летняя пассажир автомобиля, жительница Харькова получила телесные повреждения, от которых погибла на месте происшествия. Водитель умер в реанимационном отделении больницы", - заявили в полиции.

По данным издания Полтавщина, в ДТП разбился харьковский бизнесмен Александр Яковенко. Он был основателем и владельцем фирмы Промэнергострой Украины, также с ним связаны ООО Будгарант-7 и ООО МБЦ. Его компании более десяти лет ремонтируют и содержат дороги Полтавы.

Полиция выясняет обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, что в Никополе Днепропетровской области таксист на Daewoo Lanos насмерть сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

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