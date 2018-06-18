В Полтавской области сержант выпал из вагона во время движения военного эшелона

В Полтавской области сержант во время движения военного эшелона выпал из вагона.
Бойца госпитализировали с травмами средней тяжести в больницу в Лубнах (Полтавская область).
Об этом 18 июня сообщает управление Полтавской ОГА.
Инцидент произошел 17 июня в районе железнодорожной остановки 155 км.
У военного 1979 года диагностировали: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки, правого плеча и левой стопы.
О причинах инцидента не указывается.
Ранее НВ сообщало, что в Новосанжарском районе Полтавской области поезд насмерть сбил 19-летнего парня и 17-летнюю девушку, которые на скутере пересекали железнодорожное полотно.
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