18 июня 2018, понедельник

В Полтавской области сержант выпал из вагона во время движения военного эшелона

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Новые вагоны для военных ВСУ (архивное фото)
Фото: Войцех Балчун/Facebook

Новые вагоны для военных ВСУ (архивное фото)

В Полтавской области сержант во время движения военного эшелона выпал из вагона.

Бойца госпитализировали с травмами средней тяжести в больницу в Лубнах (Полтавская область).

Об этом 18 июня сообщает управление Полтавской ОГА.

Инцидент произошел 17 июня в районе железнодорожной остановки 155 км.

У военного 1979 года диагностировали: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки, правого плеча и левой стопы.

О причинах инцидента не указывается.

Ранее НВ сообщало, что в Новосанжарском районе Полтавской области поезд насмерть сбил 19-летнего парня и 17-летнюю девушку, которые на скутере пересекали железнодорожное полотно.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове