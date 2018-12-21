В Полтавской области предприниматель полтора года не выплачивал зарплату своим рабочим - ГПУ Сегодня, 14:10 280 Цей матеріал також доступний українською Задолженность перед людьми составила около четырех миллионов гривен

Прокуратура Полтавской области сообщила о подозрении директору предприятия, который полтора года безосновательно не выплачивал зарплату своим работникам.

Как сообщили в ГПУ, в результате его незаконных действий задолженность перед сотрудниками за период с января 2016 года по июнь 2017-го составила около четырех миллионов гривен.

При этом предприниматель активно расходовал средства на нужды, не связанные с задолженностью перед рабочими.

В данное время зарплата людям уже выплачена, однако, несмотря на это, в отношении директора открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 175 УК Украины (до двух лет лишения свободы).