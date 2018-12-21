В Полтавской области предприниматель полтора года не выплачивал зарплату своим рабочим - ГПУ
Сегодня, 14:10
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Прокуратура Полтавской области сообщила о подозрении директору предприятия, который полтора года безосновательно не выплачивал зарплату своим работникам.
Как сообщили в ГПУ, в результате его незаконных действий задолженность перед сотрудниками за период с января 2016 года по июнь 2017-го составила около четырех миллионов гривен.
При этом предприниматель активно расходовал средства на нужды, не связанные с задолженностью перед рабочими.
В данное время зарплата людям уже выплачена, однако, несмотря на это, в отношении директора открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 175 УК Украины (до двух лет лишения свободы).