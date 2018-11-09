В Полтавской области криминальный авторитет пытался купить сотрудника СБУ

Правоохранители задержали в Полтавской области местного криминального авторитета, который пытался подкупить сотрудника Службы безопасности Украины.
Как сообщили в спецслужбе, он предложил оперуполномоченному облуправления СБУ взятку в размере $5 тысяч.
Взамен злоумышленник просил содействия в решении вопроса о прекращении уголовного производства за нелегальную работу АЗС в одном из населенных пунктов области.
В свою очередь сотрудник СБУ, получив это предложение, обратился к внутренней безопасности ведомства.
Представитель криминалитета был задержан во время попытки передачи части обещаного "гонорара".
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