09 ноября 2018, пятница

В Полтавской области криминальный авторитет пытался купить сотрудника СБУ

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Злоумышленник предлагал оперуполномоченному СБУ $5 тысяч
Фото: СБУ

Злоумышленник предлагал оперуполномоченному СБУ $5 тысяч

Правоохранители задержали в Полтавской области местного криминального авторитета, который пытался подкупить сотрудника Службы безопасности Украины.

Как сообщили в спецслужбе, он предложил оперуполномоченному облуправления СБУ взятку в размере $5 тысяч.

Взамен злоумышленник просил содействия в решении вопроса о прекращении уголовного производства за нелегальную работу АЗС в одном из населенных пунктов области.

В свою очередь сотрудник СБУ, получив это предложение, обратился к внутренней безопасности ведомства.

Представитель криминалитета был задержан во время попытки передачи части обещаного "гонорара".

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