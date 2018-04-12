В Полтавской области КрАЗ влетел в частный дом, один пострадавший

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Автомобиль въехал в частный дом
Фото: полиция

Автомобиль въехал в частный дом

В четверг, 12 апреля, в селе Семьяновка  Полтавского района Полтавской области грузовой автомобиль КрАЗ въехал в жилой дом, в результате повреждена линия газоснабжения.

В областной полиции сообщили, что в автомобиле во время спуска с горы отказали тормоза. 30-летний водитель во время опасной ситуации выпрыгнул из КрАЗа. В результате он получил травму ноги, он госпитализирован в медицинское учреждение.

Неконтролируемая машина врезалась в одноэтажный частный дом и повредила линию газоснабжения.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, что 8 апреля в Киеве на Северном мосту маршрутка, в которой отказали тормоза, столкнулась с автомобилем патрульной полиции.

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