В Полтавской области из зала суда сбежал особо опасный преступник

Беглец может иметь при себе оружие

В среду, 27 июня, в Полтавской области из зала Миргородского районного суда сбежал особо опасный преступник. Полиция считает, что беглец может быть вооруженным.

Как сообщили в местной полиции, для розыска 40-летнего Виталия Суржана в области ввели в действие оперативный план.

"Осужденный может передвигаться на автомобиле марки Audi А6 серебристого цвета (кузов универсал) на номерах балтийской республики. При себе может иметь оружие", - отметили полицейские.

По данным издания Полтавщина, мужчина около 12:20 выбежал из здания суда, сел в автомобиль Audi A6, который заблаговременно припарковала его сожительница. Вместе они уехали в неизвестном направлении.

Разыскиваемый обвиняется в бандитизме, разбоях на территории Полтавской и Кировоградской областей, незаконном завладении транспортным средством и незаконном обращении с оружием.

По данным следователей, 18 ноября 2015 года в Александрии Кировоградской области организованная преступная группировка во главе с Виталием Суржаном напала на местного валютчика. Местные СМИ сообщали, что в тот день банда из трех человек расстреляла автомобиль бизнесмена из пистолета и автомата Калашникова. Участников группировки задержали в мае 2016 года.

Напомним, что в ночь на 26 июня из изолятора временного содержания в поселке Новотроицкое Херсонской области сбежали двое заключенных.