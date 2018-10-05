05 октября 2018, пятница

В Полтавской области двое братьев напали на патрульных с ножами и вилами

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Патрульные были госпитализированы с ножевыми ранениями

Патрульные были госпитализированы с ножевыми ранениями

В поселке Котельва Полтавской области двое ранее судимых братьев напали с ножами и вилами на сотрудников патрульной службы полиции.

Как сообщается, правоохранители прибыли на место после звонка местной жительницы о бытовой ссоре.

По словам женщины, у нее возник конфликт с сожителем 1968 года рождения и его братом 1971 года.

Когда патрульные приехали по указанному адресу и попытались урегулировать конфликт, братья набросились на них с ножами.

В результате этого полицейские получили ранения, однако один из них успел достать пистолет и сделать предупредительный выстрел, после чего злоумышленники закрылись в доме.

Когда же на место прибыла следственно-оперативная группа, которая попыталась уговорить их сдаться, мужчины вооружились вилами и лопатой и натравили на правоохранителей собаку, а один из братьев напал на начальника Котелевского отдела полиции.

В свою очередь полицейские применили против злоумышленников травматической оружие и в итоге задержали их.

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