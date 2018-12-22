В Полтавской области чиновник ГФС получил шесть лет тюрьмы из-за взятки Сегодня, 19:05 47 Цей матеріал також доступний українською Фото: pixabay.com Коррупционер получил шесть лет тюрьмы

В Полтаве суд приговорил к шести годам лишения свободы начальника отдела противодействия незаконному обороту подакцизных товаров областной ГФС, сообщает пресс-служба ГПУ.

Чиновник получил неправомерную выгоду в сумме $2500 от физического лица - предпринимателя за возвращение временно изъятого имущества и непривлечение последнего к уголовной, административной ответственности за якобы нарушение установленного порядка хранения и транспортировки алкогольных напитков.

Должностное лицо приговорили к шести годам лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с оперативной работой в учреждениях Министерства юстиции и правоохранительных органах, с конфискацией половины части принадлежащего ему имущества.

На основании ст. 54 Уголовного кодекса Украины к осужденному применено дополнительное наказание в виде лишения специального звания - подполковник налоговой милиции.