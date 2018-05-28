28 мая 2018, понедельник

В Полтавской области автомобиль столкнулся с лосем, есть погибшая

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Водитель автомобиля госпитализирован
Фото: полиция

Водитель автомобиля госпитализирован

В Полтавской области автомобиль Рено Логан столкнулся с лосем, погибла женщина-пассажирка авто. 

Об этом сообщает пресс-служба полиция области. 

"Около 23 часов, вблизи села Виктория Пирятинского района, на автомобильной дороге Киев - Харьков 62-летний водитель легковушки Рено совершил столкновение с лосем, который перебегал дорогу", - уточняется в сообщении.

В результате столкновения женщина 1955 года рождения, находившаяся на пассажирском сидении, получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте. Водитель также пострадал, его госпитализировали.

О том, выжил ли сам лось, не сообщают.

Ранее сообщалось, что в Сумской области пьяный водитель сбил насмерть двухлетнего мальчика и сбежал.

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