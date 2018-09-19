В Полтаве владельцы авто на еврономерах перекрыли трассу Киев-Харьков

Утром на выезде из Полтавы владельцы автомобилей на еврономерах перекрыли трассу Киев-Харьков с требованием отремонтировать дорогу.

Как сообщает местное издание 0532.ua, водители объявили свою акцию бессрочной и обещают ограничивать движение до тех пор, пока их не услышат.

На месте блокирования дороги присутствуют несколько экипажей патрульной полиции. Правоохранители обеспечивают охрану общественного порядка.

У места блокировки уже образовались пробки из десятков машин, преимущественно, грузовиков. Часть водителей объезжает перекрытие по боковым улицами.

Напомним, в Киеве под зданием Кабинета министров владельцы автомобилей на еврономерах устроили акцию протеста.