19 сентября 2018, среда

В Полтаве владельцы авто на еврономерах перекрыли трассу Киев-Харьков

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Владельцы авто на еврономерах требуют отремонтировать трассу Киев-Харьков
Фото: 0532.ua

Владельцы авто на еврономерах требуют отремонтировать трассу Киев-Харьков

Утром на выезде из Полтавы владельцы автомобилей на еврономерах перекрыли трассу Киев-Харьков с требованием отремонтировать дорогу.

Как сообщает местное издание 0532.ua, водители объявили свою акцию бессрочной и обещают ограничивать движение до тех пор, пока их не услышат.

На месте блокирования дороги присутствуют несколько экипажей патрульной полиции. Правоохранители обеспечивают охрану общественного порядка.

У места блокировки уже образовались пробки из десятков машин, преимущественно, грузовиков. Часть водителей объезжает перекрытие по боковым улицами.

Напомним, в Киеве под зданием Кабинета министров владельцы автомобилей на еврономерах устроили акцию протеста.

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