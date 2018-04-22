В Полтаве вандалы разбили мемориальную доску погибшему бойцу АТО

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Неизвестные разбили памятную доску погибшему участнику АТО Сергею Лымарю
Фото: Игорь Мосийчук via Facebook

Неизвестные разбили памятную доску погибшему участнику АТО Сергею Лымарю

В субботу, 21 апреля, в Полтаве неизвестные разбили памятную доску погибшему участнику АТО капитану Сергею Лымарю, сообщил народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

"Это уже третий случай вандализма в Полтаве по отношению к памятным знакам нашим героям войны на востоке. Требую от правоохранительных органов как можно быстрее найти подонков которые подняли свои грязные ручонки на святое для каждого украинца. Найти и как можно скорее наказать уродов! Если этого быстро не сделают правоохранители то их найдут и жестко накажут украинские патриоты", – написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что в центре Киева вандалы испортили плакаты выставки Украинская революция.

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