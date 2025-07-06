В Полтаве возросло количество погибших в результате атаки РФ на ТЦК 3 июля

Спасатели тушат пожары, которые возникли в результате российского обстрела, Полтава, 3 июля 2025 года (Фото: ГСЧС Полтавщины)

В больнице умерла женщина, которая получила ранения в результате удара страны-агрессора РФ по Полтаве в четверг, 3 июля.

Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщил и.о. начальника Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

«Врачи до последнего боролись за ее жизнь», — отметил Когут.

Таким образом количество жертв российского обстрела 3 июля Полтавской громады возросло до трех.

Утром 3 июля в Полтаве на фоне предупреждений о российских БПЛА, движущихся в направлении города с севера и запада, раздались взрывы. Впоследствии выяснилось, что россияне нанесли удар по зданиям городского и областного ТЦК и СП.

«По предварительной информации, к сожалению, погибли два человека, 11 — ранены. На месте развернут штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, работают все необходимые службы», — сообщал Когут.

Как сообщила секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова, было повреждено 14 многоквартирных домов, 9 частных домовладений, 2 учебных заведения, 6 объектов предпринимательской деятельности, 158 окон, 6 кровель. Всего 32 объекта.

Вечером в Национальной полиции Украины уточнили, что количество раненых в результате вражеского обстрела Полтавы возросло до 59.