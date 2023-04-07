В Полтаве решили снести памятники Пушкину и двум советским генералам 7 апреля, 20:42 В Полтаве снесут памятники Пушкину, Зыгину и Ватутину (Фото:Tkachenko.UA / Телеграмм)

Депутаты Полтавского горсовета проголосовали за демонтаж памятников российскому поэту Александру Пушкину и советским генералам Николаю Ватутину и Алексею Зыгину.

Такое решение было принято во время сессии городского совета в пятницу, 7 апреля, сообщает Суспільне.

Решение поддержали 26 депутатов из 28 присутствовавших.

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Решение снести памятники российским деятелям в Полтаве поддержал министр культуры Александр Ткаченко. Он отметил, что экспертный совет при Минкульте по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма уже давно рекомендовал это сделать.

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"Ждем решения и по памятникам, посвященным Петру I", - добавил Ткаченко.

В Киеве в начале февраля также демонтировали памятник советскому генералу Ватутину, а вот памятник Пушкину в столице до сих пор стоит.



В Украине с началом полномасштабного вторжения РФ началась новая масштабная волна дерусификации и декоммунизации. Во многих городах переименовали улицы и демонтировали памятники в честь российских и советских деятелей. В частности, многие убрали памятники российскому поэту-имперцу Александру Пушкину.