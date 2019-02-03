В Полтаве пострадавшая при обрушении ледяной глыбы шестилетняя девочка впала в кому Сегодня, 04:51 904 Цей матеріал також доступний українською @pvp.poltava via Facebook Ребенок получил черепно-мозговую травму @pvp.poltava via Facebook

В Полтаве шестилетняя девочка, которая была травмирована осколком ледяной глыбы, упавшей с крыши пятиэтажного жилого дома, впала в кому.

Как сообщает UA: Полтава, сейчас девочка находится в реанимации.

"У потерпевшей диагностирована открытая черепно-мозговая травма, перелом костей свода черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени, вследствие чего развилась кома первой степени", - рассказала журналистам телеканала врач-анестезиолог отделения интенсивной терапии Полтавской городской детской клинической больницы Юлия Чернявская.



Как ранее сообщалось, из-за травмирования ребенка открыто уголовное производство по статье "служебная халатность".

Напомним, в субботу, 2 февраля, в Полтаве ледяная глыба упала с крыши дома. Отломившийся осколок попал в голову шестилетней девочке, которая вместе с мамой и братом проходила мимо. После удара ребенок потерял сознание.