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В Полтаве глыба льда упала на шестилетнего ребенка

Сегодня, 20:42
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0532.ua

Девочка шла с мамой и братом

В Полтаве глыба льда упала на шестилетнюю девочку.

По данным полиции, инцидент произошел возле остановки общественного транспорта Зыгина на улице Соборности. Ледяная глыба упала с крыши дома, девочка получила травму.

Полиция открыла уголовное производство по ст.367 (служебная халатность) УК Украины.

По данным 0532.ua, лед упал с крыши пятиэтажного дома. Девочка шла мимо вместе с мамой и братом.

Она потеряла сознание и была госпитализирована.

Теги:   Травма Ребенок Полтава

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