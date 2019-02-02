В Полтаве глыба льда упала на шестилетнего ребенка Сегодня, 20:42 1337 Цей матеріал також доступний українською 0532.ua Девочка шла с мамой и братом 0532.ua

В Полтаве глыба льда упала на шестилетнюю девочку.

По данным полиции, инцидент произошел возле остановки общественного транспорта Зыгина на улице Соборности. Ледяная глыба упала с крыши дома, девочка получила травму.

Полиция открыла уголовное производство по ст.367 (служебная халатность) УК Украины.

По данным 0532.ua, лед упал с крыши пятиэтажного дома. Девочка шла мимо вместе с мамой и братом.

Она потеряла сознание и была госпитализирована.