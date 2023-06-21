ГБР сообщило о подозрении экс-налоговику из Полтавы, он прикрывал незаконную деятельность водочного завода 21 июня, 13:58 Бывшему налоговику грозит до шести лет лишения свободы (Фото:ГБР)

Госбюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику одного из отелов налоговой службы в Полтавской области, он прикрывал незаконную деятельность ликероводочного завода.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, предприятие производило водку и алкогольные настойки без соответствующей лицензии и с поддельными акцизными марками.

Готовую продукцию сбывали оптовыми партиями за наличные деньги по всей Украине и не отражали это в налоговой отчетности.

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За одну смену завод производил от 30 до 60 тысяч бутылок продукции. По данным ГБР, только от одного склада, на котором хранилось более 74 тысяч бутылок с алкоголем, бюджет не получал около 2,5 млн гривен акцизного налога.

Фото: ГБР

Прикрывал эту схему бывший налоговик из Полтавы. Он закрывал глава на нарушения и давал советы, как избежать наказания.

Сотрудник налоговой также согласовывал с руководством предприятия даты и время проведения налоговых проверок, которые в итоге являлись лишь формальностью.

Он продавал контрафактный алкоголь на территории Полтавской области.

Во время обысков на производстве и складах предприятия изъяли более 400 тысяч бутылок с поддельными марками акцизного налога и сотни тысяч поддельных акцизных марок.

После начала расследования фигуранта уволили из налоговой службы.

Бывший чиновник подозревается в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.