РФ не пытается ничего «восстанавливать», она несет смерть и разрушение — польская разведка
Разрушенный российской армией Мариуполь, 16 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Новые разведданные свидетельствуют, что Россия не имеет ни желания, ни планов по «восстановлению» и «развитию» временно оккупированных ею территорий Украины.
Об этом заявил заместитель министра-координатора разведслужб Польши Станислав Жарын в Twitter.
Он подчеркнул, что полученные польской разведкой данные, а также анализ результатов агрессии России против Украины в 2014 году показывают, что Россия «не имеет представления, желания или планов по восстановлению и развитию оккупированных территорий Украины».
Все оккупированные Россией территории приходят в упадок, подчеркивает представитель разведки.
Он отмечает, что «у Кремля нет средств на реконструкцию, нет идей, как возместить ущерб, нанесенный вторжением», и при этом российское присутствие вызывает сопротивление населения, которое, несмотря на режим оккупации, пытается бороться за свободную Украину.
«Российские оккупанты сосредотачиваются на уничтожении все новых и новых территорий Украины. И похоже, что их это устраивает. Смерть и разрушение — вот визитная карточка сегодняшней России», — написал Жарын.