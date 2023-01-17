РФ не пытается ничего «восстанавливать», она несет смерть и разрушение — польская разведка 17 января, 21:26 Разрушенный российской армией Мариуполь, 16 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Новые разведданные свидетельствуют, что Россия не имеет ни желания, ни планов по «восстановлению» и «развитию» временно оккупированных ею территорий Украины.

Об этом заявил заместитель министра-координатора разведслужб Польши Станислав Жарын в Twitter.

Он подчеркнул, что полученные польской разведкой данные, а также анализ результатов агрессии России против Украины в 2014 году показывают, что Россия «не имеет представления, желания или планов по восстановлению и развитию оккупированных территорий Украины».

Видео дня

Все оккупированные Россией территории приходят в упадок, подчеркивает представитель разведки.

Он отмечает, что «у Кремля нет средств на реконструкцию, нет идей, как возместить ущерб, нанесенный вторжением», и при этом российское присутствие вызывает сопротивление населения, которое, несмотря на режим оккупации, пытается бороться за свободную Украину.

«Российские оккупанты сосредотачиваются на уничтожении все новых и новых территорий Украины. И похоже, что их это устраивает. Смерть и разрушение — вот визитная карточка сегодняшней России», — написал Жарын.