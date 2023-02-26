Пятеро госпитализированы. В Польше в ДТП попали 12 украинцев 26 февраля, 15:22 ДТП в Польше 26 февраля, где пострадали украинцы (Фото:Воеводская станция скорой помощи в Перемышле/Facebook)

В воскресенье, 26 февраля, в Подкарпатском воеводстве Польши произошло ДТП с участием двух микроавтобусов. Среди пассажиров было 12 украинцев, пятеро из них госпитализированы в медицинское учреждение.

Об этом сообщает польское радио RFM4.



Как отмечается, авария произошла на участке автомагистрали А4 возле села Заблотка в направлении пограничного перехода из Украины в Корчевой.

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В результате столкновения пять украинок доставлены в больницу, среди них — одно несовершеннолетнее лицо, уточнила Воеводская станция скорой помощи в Перемышле.

«По предварительным данным, водитель Renault Master ударился в заднюю часть ехавшего впереди Mercedes Sprinter, в результате чего Mercedes ударился об ограждение и опрокинулся», — сообщили в польской полиции.

Также правоохранители добавили, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

Полиция продолжает выяснять причину аварии, но уже установлено, что водители транспортных средств не находились в состоянии алкогольного опьянения.