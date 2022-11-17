«Я не верю в умысел России». Арахамия озвучил собственную версию о падении ракеты на территории Польши 17 ноября, 20:06 Эксклюзив НВ Страны Запада считают, что, чья бы ракета не упала в Польше, ответственность за это лежит на РФ (Фото:Jarosław Wolski/Twitter)

Глава парламентской фракции Слуга Народа, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия склонен считать, что на территории Польши упала именно российская ракета.

«Если будет полностью доказано, что это российская ракета… А мы именно так и считаем. Когда я говорю „мы“, то [имею в виду] и президента, и себя сейчас. Мы ссылаемся на мнение наших военных и наших специалистов ПВО, а также Главного управления разведки Министерства обороны. <...> К тому же мы все уже немного стали экспертами, видя все воронки, которые имеем по всей территории Украины. В Украине я не видел, например, [последствия] работы нашей ПВО в виде таких воронок», — отметил Арахамия в эфире Радио НВ.

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Впрочем, он сомневается, что Россия умышленно атаковала Польшу:

«Я, честно говоря, не верю в умысел по одной простой причине — это очень невыгодно России. Вы же видите какие последствия. Если мы все же дожмем и будет более жестокая реакция стран-членов НАТО, то это России очень невыгодно», — отметил Арахамия.

В то же время, отметил нардеп, никто в Украине точно не знает, был ли поступок РФ умышленным:

«Приказ о запуске этой ракеты отдавался на территории РФ. Нашей разведке, насколько мне известно, неизвестно, какое указание было предоставлено и зашито в координаты блока управления этой ракеты».

15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на территории Польши, вероятно, упала ракета украинского ПВО, но вся ответственность лежит на России.

Президент Польши Анджей Дуда сказал, что в инциденте с падением ракеты на территории Польши нет признаков умышленного нападения и что ракета могла принадлежать украинской ПВО.

В Белом доме сообщили, что нет причин сомневаться в предварительных выводах Польши, но подчеркнули, что полную ответственность за гибель двух граждан Польши несет Россия независимо от результатов расследования.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным украинских военных, упавшая в Польше ракета не была украинской. Он также отмечал, что украинские специалисты должны участвовать в расследовании падения ракеты и получить доступ к месту взрыва и всем данным.

17 ноября украинских экспертов допустили к месту падения ракеты в польском Пшеводуве.