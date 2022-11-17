«Я не верю в умысел России». Арахамия озвучил собственную версию о падении ракеты на территории Польши

17 ноября, 20:06
Эксклюзив НВ
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Страны Запада считают, что, чья бы ракета не упала в Польше, ответственность за это лежит на РФ (Фото:Jarosław Wolski/Twitter)

Страны Запада считают, что, чья бы ракета не упала в Польше, ответственность за это лежит на РФ (Фото:Jarosław Wolski/Twitter)

Глава парламентской фракции Слуга Народа, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия склонен считать, что на территории Польши упала именно российская ракета.

«Если будет полностью доказано, что это российская ракета… А мы именно так и считаем. Когда я говорю „мы“, то [имею в виду] и президента, и себя сейчас. Мы ссылаемся на мнение наших военных и наших специалистов ПВО, а также Главного управления разведки Министерства обороны. <...> К тому же мы все уже немного стали экспертами, видя все воронки, которые имеем по всей территории Украины. В Украине я не видел, например, [последствия] работы нашей ПВО в виде таких воронок», — отметил Арахамия в эфире Радио НВ.

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Впрочем, он сомневается, что Россия умышленно атаковала Польшу:

«Я, честно говоря, не верю в умысел по одной простой причине — это очень невыгодно России. Вы же видите какие последствия. Если мы все же дожмем и будет более жестокая реакция стран-членов НАТО, то это России очень невыгодно», — отметил Арахамия.

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В то же время, отметил нардеп, никто в Украине точно не знает, был ли поступок РФ умышленным:

«Приказ о запуске этой ракеты отдавался на территории РФ. Нашей разведке, насколько мне известно, неизвестно, какое указание было предоставлено и зашито в координаты блока управления этой ракеты».

15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на территории Польши, вероятно, упала ракета украинского ПВО, но вся ответственность лежит на России.

Президент Польши Анджей Дуда сказал, что в инциденте с падением ракеты на территории Польши нет признаков умышленного нападения и что ракета могла принадлежать украинской ПВО.

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В Белом доме сообщили, что нет причин сомневаться в предварительных выводах Польши, но подчеркнули, что полную ответственность за гибель двух граждан Польши несет Россия независимо от результатов расследования.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным украинских военных, упавшая в Польше ракета не была украинской. Он также отмечал, что украинские специалисты должны участвовать в расследовании падения ракеты и получить доступ к месту взрыва и всем данным.

17 ноября украинских экспертов допустили к месту падения ракеты в польском Пшеводуве.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Польша ПВО Ракетные удары Радио НВ Давид Арахамия Россия-Польша Война России против Украины

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