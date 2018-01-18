В Польше суд назначил штраф хулиганам за публичное сожжение флага Украины

В городе Свиднык (Польша, в 92 км от украинской границы) суд назначил штраф 300 злотых (около 2,5 тысяч гривен) трем полякам за уничтожение флага Украины посреди улицы.

Об этом сообщила Gazeta Wyborcza.

Две девушки 20 и 21 лет и парень 26 лет сняли украинский флаг со здания Торгово-промышленной палаты на площади Рынок в центре города. Инцидент произошел в сентябре прошлого года.

Действия хулиганов зафиксировали уличные камеры наблюдения, идя по улице Францисканской, они топтали и вытирали обувь об украинский флаг.

Правонарушителей задержали представители муниципальной стражи.

В Польше существует статья Уголовного кодекса (ч.2, ст.173) за публичное пренебрежение государственного символа другого государства. Санкция этой статьи предусматривает штраф, ограничение или лишение свободы сроком до одного года.

Однако поскольку речь шла о флаге, который вывесила не администрация, или городская власть, правонарушителям назначили штраф (300 злотых).

Ранее НВ сообщало о другом случае сожжения украинского флага 11 ноября в ходе марша националистов в Варшаве. Позже сообщалось, что польские националисты избили поджигателей.

МИД Украины вручило ноту протеста своим польским коллегам. Делом занялась польская прокуратура.