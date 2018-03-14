Очень символично. В Польше российский политзаключенный Сенцов получил награду

Сенцов не теряет оптимизма и работает над сценариями

В Польше украинского режиссера, российского политзаключенного Олега Сенцова заочно наградили премией Карпатская награда общих ценностей.

Об этом 14 марта сообщила участница Медийной инициативы за права людей Ольга Решетилова.

На сцену за знаковой наградой вышел глава Объединения родственников заключенных Кремля Игорь Котелянец.

"Эта награда является сигналом для Олега Сенцова от всего мира, что его борьба с путинским режимом до сих пор актуальна", - процитировала активистка Котелянца.

Решетилова отметила, что первым лауреатом этой премии был еще один кинорежиссер Ежи Гофман.

Олега Сенцова задержали в Крыму 11 мая 2014 года правоохранительные органы РФ. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима.

Смотрите также