В Польше работают более 2 млн украинцев: как рекордный поток мигрантов повлиял на обе страны Сегодня, 16:20 158 Цей матеріал також доступний українською В Польше учатся более 40 тыс. украинских студентов Фото Польская лига украинских студентов / eucon.ua

На польскую экономику работают два миллиона украинцев. Такие данные озвучил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время заседания украинского-польского форума партнерства. По его словам, еще 40 тыс. студентов из Украины учатся в польских учебных заведениях, сообщает Радио НВ.

За прошлый год польские консулы выдали украинским гражданам миллион виз, заявил Чапутович.

"Мы радуемся развитию человеческих отношений между нашими государствами, а также тому, что граждане Украины могут работать в Польше, таким образом делая вклад в развитие нашей страны, - сказал Чапутович. - Из почти 40 тыс. украинских студентов в Польше каждый четвертый получает стипендию нашего правительства. Мы считаем, что это идеальная инвестиция в хорошее будущее наших государств".

Опора польской экономики

По данным Евростата, в прошлом году украинцы получили наибольшее число разрешений на проживание в ЕС, а 90% из них - то есть более 500 тыс. - выдала Польша.

Если бы все официальные украинские трудовые мигранты выехали из Польши, многие предприятия просто остановились бы, говорит в комментарии Радио НВ эксперт в сфере зарубежного рынка труда Ярослав Мазур. По его словам, украинцы важны для экономики Польши, ведь сами поляки массово выехали на заработки в Англию, Францию и другие страны Европы. Поэтому этот дефицит кадров нужно кем-то компенсировать, добавил Мазур.

Если они в один день уедут из Польши, произойдет обвал рабочей силы

"Это большая поддержка трудовых ресурсов. Если они [украинцы] в один день уедут из Польши, произойдет обвал рабочей силы, - убежден Мазур. - В западных областях Украины вообще повысили зарплаты до польских зарплат, чтобы удержать работников. Крупные работодатели - такие как мясоперерабатывающие комбинаты, металлургические комбинаты - тоже бьют тревогу, потому что люди уезжают, некому работать. Есть плюсы и минусы: заработная плата в Украине выросла, но минус в том, что трудовая миграция - она ​​не остановилась".

Сегодня в Польше присутствует обеспокоенность тем, что Германия может открыть свой рынок труда для украинцев, подписав соответствующее трудовое соглашение, добавил Ярослав Мазур. По его словам, в таком случае украинские граждане будуть ехать именно туда, ведь Германия предоставляет лучшее социальное обеспечение, а также более достойные условия и уровень жизни в целом, чем соседняя Польша.

В октябре украинские художники в Польше расклеили постеры с изображениями трудовых мигранток из Украины на фоне 200-гривневой купюры с Лесей Украинкой. На плакатах украинки моют посуду, собирают ягоды, убирают и работают в магазинах. Авторы работ заявили, что статус и труд украинских мигрантов в Польше должен стать предметом дискуссий.

Упущенные возможности влияния

Польша чрезвычайно заинтересована в украинских гражданах, а особенно в их социализации, поэтому правительство страны дает стипендии, работу, предоставляет вид на жительство и возможность переселить свою семью, говорит в комментарии Радио НВ президент Международного центра балтийско-черноморских исследований Ирина Верещук. По ее словам, в этой ситуации Украина имеет преимущество перед Польшей, однако совсем не использует ее для лоббирования собственных интересов, например, в исторических вопросах.

Украина совсем не использует мигрантов для лоббирования собственных интересов - например, в исторических вопросах

"Такая политика является непродуманной - когда все сфокусировано на проблемах с Россией, а на самом деле эти меньшинства [украинцы в Польше] - это огромная сила, которую не используют, - считает Верещук. - Если бы ее использовали, половины проблем с исторической памятью не было бы. Потому что люди там уже нормально ассимилированы, они имеют достаточный уровень политической культуры, политического сознания. Они уже знают, как сделать так, чтобы и поляка не обидеть, и, так сказать, чтобы Бандера свой был ближе к телу".

Украинцы - самое многочисленное нацменьшинство в Польше. И самое главное, что сами поляки это хорошо воспринимают и не проявляют враждебности, как может быть по отношению к другим народам, подчеркнула Ирина Верещук.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин недавно заявил в Twitter, что ожидает от Польши окончательного изменения закона об Институте национальной памяти, чтобы устранить из него фактор избирательности в отношении украинцев.

6 февраля президент Польши Дуда подписал поправки к закону, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание "преступлений украинских националистов" и штрафы и заключения за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту. Израиль выступил категорически против новых поправок в этот закон, заявив, что Польша переписывает историю.