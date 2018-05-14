В Польше перевернулся автобус с украинцами, есть один пострадавший

Автобус упал в ров и перевернулся на бок

Вечером воскресенья, 13 мая, в Лудзьком воеводстве Польши автобус международного сообщения, пассажирами которого являлись преимущественно украинцы, упал в ров и перевернулся на бок.

Дорожное происшествие произошло на 353 километре автострады А2 между транспортными развязками городов Згеж и Стрикув, передает польское издание Kontakt24.

Всего в автобусе, следовавшем по маршруту Щецин-Черновцы, находилось 28 человек, большинство из которых украинцы, сообщил штабной сержант полиции города Згеж Роберт Боровский.

По информации правоохранителей, автобус съехал в полосу зеленых насаждений, упал в ров и перевернулся на бок. Обстоятельства произошедшего выясняются. В результате ДТП пострадал один человек, которому оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия.