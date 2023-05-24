Отмена пандемии. В Польше летом отменяют автоматическое продление виз и видов на жительство: что делать украинцам? 24 мая, 16:00 Что делать украинцам в Польше после отмены состояния пандемии и автоматического продлением документов на пребывание (Фото:Kiyechka/depositphotos)

Власти Польши планируют отменить состояние эпидемической угрозы с 1 июля. Это означает, что визы и виды на жительство иностранцев автоматически продлевать больше не будут.

Эксперты Миграционной платформы EWL объясняют, что делать тем гражданам Украины, которые приехали в Польшу до полномасштабного вторжения и находятся в стране по просроченным документам.

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С марта 2020 года в Польше внедрена норма, которая продлевает действие национальных виз и видов на жительство на период эпидемической угрозы. Благодаря ей иностранцы, в том числе граждане Украины, могли оставаться в стране даже с просроченными документами. Однако с 1 июля 2023 года, норма перестанет действовать. Изменения в Спецзакон о помощи гражданам Украины в январе 2023 года предусматривают автоматическое продление документов на проживание для всех иностранцев, находящихся в Польше до 24 августа 2023 года. Поэтому, если с 1 июля в Польше отменят состояние угрозы эпидемии, украинские мигранты, которые не имеют статуса PESEL UKR и находятся в Польше от 14 марта 2020 года, могут легально находиться на территории Польши до 24 августа 2023 года.

Если эти граждане Украины и в дальнейшем хотят остаться в Польше, они должны легализовать свое пребывание в стране до 24 августа 2023. Это можно сделать тремя способами. Для продолжения основания легального пребывания в Польше хватит составить заявление о предоставлении вида на временное пребывание. Также можно получить визу. Еще одним альтернативным вариантом является выезд за пределы Шенгенской зоны на 90 суток и возвращение в Польшу в рамках безвизового движения.

«Сейчас в Польше появилась возможность получить польскую визу без выезда в Украину. Это можно сделать через доверенное лицо. Однако, виза считается не действительной, пока гражданин Украины не пересечет польско-украинскую границу. Должна быть печать въезда в Польшу в паспорте», — объясняет руководитель отдела легализации Миграционной платформы EWL Мария Кузенко. Сейчас всплеска подачи документов на вид на жительство в Польше эксперты EWL не отмечают.

«На так называемую карту побыту подают документы преимущественно те граждане Украины, которые хотят остаться в стране на год и более. Другие ждут возможного продления срока пребывания до 4 марта 2024 года, которое будет касаться всех граждан Украины, независимо от срока пребывания и времени приезда в Польшу. Эти изменения принял Сейм, но еще должен согласовать Сенат и подписать президент», — рассказывает Мария Кузенко.