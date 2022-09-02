В городе-побратиме Чернигова. В Польше украинцы, выезжающие на лечение в Европу, получат бесплатный уход и психологическую помощь 2 сентября, 12:32 Медицинский хаб для украинцев в Жешуве (Фото:facebook.com/moz.ukr)

В польском городе Жешув, который в июне 2022 года стал городом-побратимом Чернигова, появился медицинский хаб для украинцев, нуждающихся в лечении за границей.

Город, где расположили хаб выбрали по тому принципу, что именно через Жешув совершаются почти все эвакуационные рейсы. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины. С его помощью должны обеспечить более быстрое перемещение пациентов в медицинские учреждения, где они смогут получить надлежащее лечение.

Видео дня

"Министр здравоохранения Виктор Ляшко вместе с министром здравоохранения Польши Adam Niedzielski и представителями Европейской комиссии открыли в Жешуве специальный медицинский хаб для украинских пациентов, которых эвакуируют на лечение в европейские клиники. В нем есть 20 койко-мест для пациентов и 30 - для сопровождающих лиц. Еще 20 мест предусмотрено для пациентов, которые возвращаются из лечения в Украину», - сообщили в Минздраве.

В хабе пациенты смогут разместиться перед тем, как будут направлены на дальнейшее лечение в другие страны или клиники. При нахождении в Жешуве, за ними будет осуществляться круглосуточный уход, скрининг, вакцинация, а также может быть оказана психологическая поддержка. Об этом идет речь на сайте Представительства Европейского Союза в Украине. Финансировать хаб будут в рамках Механизма гражданской защиты ЕС ( UCPM).

После 24 февраля многие украинцы удалось перевести на лечение в 18 стран-партнеров, таких как Германия, Франция, Ирландия, Италия, Дания, Швеция, Румыния, Люксембург, Бельгия, Испания, Португалия, Нидерланды, Австрия, Норвегия, Литва, Финляндия, Польша , Чехия, Норвегия.

"В целом в рамках сотрудничества Минздрава и Еврокомиссии, при поддержке ВОЗ, правительства Польши и многих международных партнеров удалось эвакуировать специализированным медицинским транспортом из разных городов Украины в зарубежные клиники уже около 1500 украинцев", - добавили в Минздраве.

Напомним, ранее НВ рассказывал, могут ли отказать украинским военным в выезде за границу на лечение.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.