Минздрав Польши опроверг ксенофобское высказывание вице-спикера Сейма об украинских медсестрах

Станислав Тишка пока не извинился за ложное заявление, в котором обвинил украинских медсестер в смертях поляков

В Польше на фоне нехватки медицинских работников политики начали "охоту на ведьм".

27 мая вице-спикер Сейма Республики Польша, представитель радикального движения Кукиз`15 Станислав Тишка заявил, что якобы из-за трудоустройствв менее квалифицированных медицинских работников из Украины в польских больницах умирает больше людей.

Вскоре Министерство здравоохранения опровергло такое обвинение вице-спикера. Ведомству неизвестен ни один случай смерти пациента из-за врачебной ошибки или недостаточного профессионализма украинских медсестер.

Об этом польское ведомство рассказало в комментарии изданию OKO.press, которое 7 июня распространило посольство Украины в Польше.

Медсестры из Украины имеют необходимые квалификации, наряду с польским медицинским персоналом, говорится в заявлении.

Украинские дипломаты 29 мая обратились в комментарии к вице-маршалу с требованием извиниться за "ксенофобские и примитивные попытки переложить вину на иностранцев". Однако пока Тишка не сделал этого.

Посольство также предоставило официальную информацию от Министерства по делам семьи, труда и социальной политики РП о количестве украинских медиков, работающих в этой стране. По этим данным в 2017 году в Польше разрешение на работу в медицинских учреждениях получили лишь 297 работников из Украины, в том числе 16 врачей и трое медицинских сестер и акушерок (в 2016 году - 311, в том числе 16 врачей и трое медсестер и акушерок).

Украинским медицинским работникам нужно получить официальное разрешение, которое предусматривает подтверждение квалификации и, прежде всего, подтверждение диплома о высшем образовании.

В конце марта посольство Украины в Варшаве осудило акцию отдельных националистических организаций, которые вечером в понедельник, 19 марта, провели акцию с топтанием красно-черного флага.