В Польше меньше приглашают украинцев на работу. Почему так произошло и куда теперь поедут соотечественники

В Польше на четверть сократилось количество приглашений на работу для украинцев, говорится в соответствующем отчете Министерства семьи, труда и социальной политики Польши. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Потеря популярности

Согласно ему, в первой половине этого года было зарегистрировано около 700 заявок на трудоустройство граждан Украины. Это на 200 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Причиной сокращения количества приглашений на работу для украинцев является изменение трудового законодательства

По мнению эксперта социальной кампании Партнерство и трудоустройство, главы комитета по вопросам миграции и трудоустройства Польско-украинской хозяйственной палаты Павла Кулаги, главными причинами сокращения количества приглашений на работу для украинцев является изменение трудового законодательства, введение безвизового режима и отток сезонных работников из Украины дальше на запад.

Посол Украины одной из польских компаний по трудоустройству Александра Ванькова подтвердила, что с начала этого года в Польше усложнилась процедура подачи заявлений работодателями на трудоустройство иностранцев.

Процедура рассмотрения заявлений

В частности, эти заявления стали платными, около 200 долларов, а сама процедура рассмотрения этих заявлений стала длиннее. Кроме того, возможность свободного пребывания в Шенгенской зоне также способствует незаконному трудоустройству без необходимых документов в других странах ЕС. К тому же, Польша потеряла свою популярность как место сезонных работ, отмечает Александра.

Зарплата

Она рассказала, что средняя зарплата рабочего в Польше составляет 10-12 злотых в час или 2,5 тыс. злотых в месяц, это около 20 тыс. грн. Из них четверть идет на оплату за жилье.

Куда и почему едут работать украинцы

Сокращение приглашений в Польшу связано с тем, что вырос спрос на украинцев в Литве, Латвии и Эстонии. А также с бурным строительством в этих странах. Дополнительное удобство для работников - отсутствие языкового барьера, так как большинство балтийцев говорят на русском.

В этом году правительство Чехии удвоило квоту для украинцев по программе упрощенного трудоустройства. Сейчас в стране проживают около 120 тыс. украинцев. С 2019 года Германия может упростить процедуру трудоустройства для иностранцев, рассказал эксперт в сфере зарубежного рынка труда Ярослав Мазур.

Для уменьшения уровня трудовой миграции средняя зарплата в Украине должна быть не менее 15 тыс. грн. Об этом неоднократно говорил министр социальной политики Андрей Рева.

Вырос спрос на украинцев в Литве, Латвии и Эстонии

Впрочем, надо еще три-четыре года, чтобы средняя зарплата вышла на эти показатели. Три миллиона украинцев в настоящее время на постоянной основе работают за границей, по данным Минсоцполитики, хотя эксперты предполагают, что эта цифра больше.

Более одного миллиона граждан работают в Польше, сказал Рева. В то же время он подчеркнул, что украинские трудовые мигранты теряют возможность получить пенсию, субсидии, пособие по безработице, возможность получения кредита в банке. Чтобы получить социальные гарантии, достаточно платить в Украине добровольный единый социальный взнос раз в квартал.

Больше всего украинских трудовых мигрантов в Польше, Италии и Чехии. Это данные Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины. Официальной статистики, сколько украинцев живет и работает за границей, сейчас нет.

В МИД называют примерную цифру - 5 млн трудовых мигрантов, то есть около четверти от всего трудоспособного населения. Но реальные масштабы заработка могут быть большими. По результатам опроса Социологической группы Рейтинг, две трети украинцев работают в других странах нелегально.