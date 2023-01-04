В Польше будут судить россиянина и белоруса за шпионаж в пользу России

4 января, 16:50
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Флаг Польши (Фото:Karolina Grabowska / Pixabay)

Флаг Польши (Фото:Karolina Grabowska / Pixabay)

Прокурор Окружной прокуратуры в Варшаве направил в суд обвинительный акт в отношении россиянина и белоруса, подозреваемых в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщила PAP пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж.

Следствия установило, что фигуранты принимали участие в деятельности российской военной разведки по сбору информации о критически важных для обороны военных объектах Польши, собирали информацию о боеспособности, моральном состоянии и функционировании военных подразделений.

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Указанным лицам инкриминируется ведение шпионской деятельности в пользу российской военной разведки с 2017 года до момента задержания в апреле 2022 года.

По данным следствия, оба фигуранта легально проживали в Польше. Гражданин Беларуси учился в одном из университетов Белостока, затем установил товарищеские отношения со спецслужбами РФ. При этом россиянин осуществлял шпионскую деятельность в интересах российской разведки под прикрытием занятия культурной деятельностью и туризмом.

4 января в СБУ сообщили, что в Черниговской области правоохранители задержали местного жителя, который работал на спецслужбы Беларуси.

https://www.youtube.com/watch?v=rodZfcoSo-8&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BENV
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Польша Шпионаж Беларусь Шпионы Война России против Украины

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