Во время «подсчета голосов». В оккупированных Пологах уничтожили штаб Единой России

9 сентября, 00:30
Поделиться:
Штаб был уничтожен в момент, когда результаты так называемых «выборов» «рисовали» там члены партии из Пензы (Фото:instagram.com/er_novosti)

Штаб был уничтожен в момент, когда результаты так называемых «выборов» «рисовали» там члены партии из Пензы (Фото:instagram.com/er_novosti)

Во временно оккупированном городе Пологи Запорожской области в пятницу, 8 сентября, был уничтожен штаб партии Единая Россия.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, штаб был уничтожен в момент, когда результаты так называемых «выборов» «рисовали» там члены партии из Пензы.

Видео дня

Читайте также:
В Мариуполе на остановках захватчики уже досрочно проводят выборы

При этом, как уточнил городской глава, в Мелитополь начали свозить раненых и убитых в результате взрыва.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Единая Россия Запорожская область Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X