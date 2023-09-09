Во время «подсчета голосов». В оккупированных Пологах уничтожили штаб Единой России 9 сентября, 00:30 Штаб был уничтожен в момент, когда результаты так называемых «выборов» «рисовали» там члены партии из Пензы (Фото:instagram.com/er_novosti)

Во временно оккупированном городе Пологи Запорожской области в пятницу, 8 сентября, был уничтожен штаб партии Единая Россия.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.



По его словам, штаб был уничтожен в момент, когда результаты так называемых «выборов» «рисовали» там члены партии из Пензы.

Видео дня

Читайте также: В Мариуполе на остановках захватчики уже досрочно проводят выборы

При этом, как уточнил городской глава, в Мелитополь начали свозить раненых и убитых в результате взрыва.