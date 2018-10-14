В полиции заявили, что никаких столкновений возле памятника Ватутину не было

Начальник Национальной полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что столкновений возле памятника советскому генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке не было, а полицейские рассчитывали на конструктивный диалог.
Об этом сообщил Андрей Крищенко на брифинге.
Он добавил, что считает памятник Ватутину символом тоталитарного режима. Но в соответствии с нормативно-правовыми актами, это братская могила, которую сносить нельзя.
«Мы встречались с организаторами этой акции, учитывая, что даже заявка была подана. Там была отмечена цель акции - нанести максимальный урон памятникам. Когда активисты пытались совершить активные действия, полиция оттеснила, снаряжение мы изъяли, мы его вернем, оно не запрещено », - сказал начальник киевской полиции.
Ранее корресподент НВ сообщал, что большое количество силовиков наблюдается в Мариинском парке. Сотрудники полиции охраняют памятники времен СССР, в частности памятник советскому генералу Ватутину, установленный на его могиле, расположенной в парке.
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Такие меры позволили предотвратить сносу памятника националистами ОУН, которые ранее заявили о своих намерениях свергнуть скульптуру.
Правоохранители призывают организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, чтобы все празднования прошли без нарушений правопорядка.
Напомним, 14 октября, по случаю дня Украинской повстанческой армии проходит традиционный марш националистов.
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