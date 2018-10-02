В полиции сообщили о высоком уровне раскрываемости преступлений. Отражает ли статистика реальную картину

Полиция раскрывает почти 45% всех преступлений совершенных на территории Украины. Среди убийств эти показатели достигают отметки в 90%, заявил первый заместитель главы Национальной полиции Украины, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Уровень разрытия преступлений

По его словам, в этом полицейским помогают системы видеонаблюдения, установленные в городах. В целом количество убийств, начиная с 2014 года, уменьшается на 10%, добавил Аброськин.

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В интервью газете Сегодня Аброськин утверждает: "Судите сами, в 2014 году - 2578 убийств, в 2015 году - 2354 убийства, 2016 - 1299, 2017 - 1083. В этом году цифра еще ниже, а раскрываемость у нас близка к 90%".

Технологии

Начальник Криминальной полиции утверждает, что ранее полицейские раскрывали преступления в основном благодаря оперативной смекалке, работе с агентурой и подсобным аппаратом. Сейчас 21 век - в городах много видеокамер, люди пользуются мобильными телефонами с камерами и другими гаджетами.

Аброськин рассказывает о преступлениях, где есть очевидный виновник, бытовые и т.д.

Почти ничего скрыть нельзя. Это очень помогает нам раскрывать преступления, добавил Аброськин. Особо тяжкие преступления при раскрытии задействуют весь личный состав полиции, к таким делам особое внимание и контроль.

По словам Аброськина, сейчас очень сложная система контроля, созданы ситуационные центры, колцентр 102. Когда поступает сообщение, оно сразу регистрируется, передается патрульной полиции - работает автоматика.

Преступление и долгий судебный процесс

По словам юриста, эксперта-криминолога Анны Маляр, сейчас не существует механизмов, чтобы проверить настоящую статистику раскрываемости преступлений. МВД обнародовали информацию о том, сколько преступлений было зарегистрировано, но скрывают, сколько из них раскрывается, добавила Маляр.

"Вы не сопоставите приговоры и преступления, то есть процесс может тянуться 5-10 лет. Мы не можем знать, как зарегистрированные преступления завершатся в суде", - сказал Маляр.

Очевидные преступления

Вероятно, что Аброськин рассказывает о тех преступлениях, которые не трудно раскрыть, предположил профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Академии адвокатуры Украины Виктор Бояров.

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По его словам, в эту статистику не входят резонансные преступления, которые были совершены за последние 4 года.

"Криминологи говорят, что латентность преступлений невысока ввиду очевидности. Примерно на одно убийство есть еще убийство, о котором вообще неизвестно. А в других преступлениях - совсем невысокий уровень раскрытия. Квартирные кражи, карманные - статистика не отражает картины преступности, которая реально действует в стране", - сказал Бояров.