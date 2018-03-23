В полиции раскрыли подробности обысков в Харьковском горсовете

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Правоохранители ищут документы, связанные с реконструкцией спортивных объектов города
Фото: ГПУ

Правоохранители ищут документы, связанные с реконструкцией спортивных объектов города

Целью обысков в Харьковском городском совете является поиск документации, связанной с проведением реконструкции спортивных объектов города.

Об этом со ссылкой на Нацполицию передает Укринформ.

В частности, правоохранители проводят следственные действия у заместителя директора департамента - начальника управления по вопросам физической культуры и спорта Константина Курашова.

"Следственные действия продолжаются по месту жительства и по месту работы чиновника", - рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в городской совет Харькова пришли с обысками в рамках расследования, связанного с возможными нарушениями при проведением реконструкции спортивных объектов города.

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