В полиции раскрыли подробности обысков в Харьковском горсовете

Целью обысков в Харьковском городском совете является поиск документации, связанной с проведением реконструкции спортивных объектов города.

Об этом со ссылкой на Нацполицию передает Укринформ.

В частности, правоохранители проводят следственные действия у заместителя директора департамента - начальника управления по вопросам физической культуры и спорта Константина Курашова.

"Следственные действия продолжаются по месту жительства и по месту работы чиновника", - рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в городской совет Харькова пришли с обысками в рамках расследования, связанного с возможными нарушениями при проведением реконструкции спортивных объектов города.