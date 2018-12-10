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В полиции прокомментировали захват медицинского университета в Одессе

Сегодня, 00:38
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Одесский национальный медицинский университет

Руководитель Национальной полиции Одесской области Дмитрий Головин заявил что 10 декабря в Одесский национальный медицинский университет приходила исполнительная служба.

Об этом передает Украинская правда.

"Есть решение суда и открыто исполнительное производство", - отметил он.

В свою очередь, советник руководителя одесской полиции Руслан Форостяк заявил, что полиция не является стороной конфликта в университете.

"Решать законность тех или иных действий в гражданско-правовых конфликтах имеет право исключительно суд, и соответствующие административные государственные органы, в нашем случае сам Минздрав, как первая инстанция, которая в состоянии давать правовые оценки", - заявил Форостяк.

Напомним, в понедельник, 10 декабря, сторонники экс-ректора Валерия Запорожана захватили Одесский национальный медицинский университет.

Теги:   Нацполиция Захват Одесса

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