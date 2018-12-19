В полиции прокомментировали сообщение о нападении на активиста, который помогал расследовать убийство Гандзюк Сегодня, 15:19 424 Цей матеріал також доступний українською Потерпевший якобы помогал расследовать убийство Екатерины Гандзюк Фото: скрин видео Радио Свобода

Херсонская полиция проверила информацию о нападении на одного из активистов в Херсонской области.

Согласно сообщению правоохранителей, в подразделениях полиции Херсонской области не зарегистрировано ни одного заявления о нападении в течение последних двух дней.

"Проверкой данной информации установлено, что в подразделения полиции Херсонской области заявления по данному случаю не поступали", - говорится в заявлении.

О нападении на активиста, который помогал расследовать убийство сотрудницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк, сообщил народный депутат Игорь Луценко на своей странице в Facebook. Он отметил, что активист рассказал о нападении на условиях анонимности.

"Только что мне позвонили и сообщили, что, оказывается, позавчера [17 декабря] напали на местного активиста. Несколько преступников с битами в балаклавах, днем у подъезда", - заявил он 19 декабря.

По мнению нардепа, нападение связано с деятельностью Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая расследует убийство Гандзюк, поскольку "нападавшие передавали "привет" тем, кто помогает ВСК.

Екатерина Гандзюк умерла в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с привлечением 30-39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.

31 июля в Херсоне на нее было совершено нападение. Ее облили серной кислотой, в результате активиста получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

С ожогами Гандзюк госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.

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В нападении на Гандзюк подозреваются пять человек: Владимир Васянович, Никита Грабчук (ему инкриминируют непосредственно исполнение), Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский и Сергей Торбин. Все, кроме Торбина (он - возможный организатор), признали свою вину и рассказали, что согласились совершить нападение за денежное вознаграждение.