В полиции прокомментировали смерть судьи Соломенского райсуда Бобровника

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Точную причину смерти Бобровника установит экспертиза

Точную причину смерти Бобровника установит экспертиза

Судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник умер в собственном автомобиле из-за ухудшения самочувствия на территории Житомирской области.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, прибывшие на место врачи скорой констатировали смерть судьи.

По предварительной информации, он погиб не в аварии.

Полиция Житомирской области назначила проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.

Ранее сообщалось, что судья Бобровник умер 13 мая. По данным СМИ, у Бобровника случился сердечный приступ.

Бобровник рассматривал дела отстраненного главы Госфискальной службы Романа Насирова, которого решением суда арестовали; бывшего народного депутата Николая Мартыненко, которого Бобровник отпустил на поруки депутатов и министров; председателя Госаудитслужбы Лидии Гавриловой и депутата-беглеца Александра Онищенко, по которому Бобровник решил проводить расследования заочно. 

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