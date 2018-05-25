25 мая 2018, пятница

В полиции прокомментировали нападение на болельщиков Ливерпуля в Киеве

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Пострадавшие отказались от написания заявлений
Фото: Daily Mirror/MirrorBreaking_ via Twitter

Пострадавшие отказались от написания заявлений

Правоохранители рассказали подробности конфликта в кафе в центре Киева, в результате которого пострадали болельщики футбольного клуба Ливерпуль.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, около 23 часов правоохранители задержали двух человек, которые участвовали в драке в кафе на улице Большой Васильковской.

Также в управление полиции были доставлены двое пострадавших иностранцев.

Задержанные отказались давать какие-либо объяснения по поводу случившегося, ссылаясь на нормы статьи 63 Конституции Украины, а потерпевшие отказались от написания заявлений.

В настоящее время на двух задержанных составили административные протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Материалы о драке зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. После проведения первоочередной проверки будет определена правовая квалификация инцидента.

Ранее СМИ сообщили, что около 20 хулиганов в масках напали на болельщиков Ливерпуля в киевском ресторане Rooster, расположенном неподалеку от стадиона НСК Олимпийский.

Болельщики Ливерпуля сообщили, что нападавшие бросали в них куски стекла и другие предметы. В результате инцидента несколько фанатов получили порезы головы и шеи.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове