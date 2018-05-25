В полиции прокомментировали нападение на болельщиков Ливерпуля в Киеве

Правоохранители рассказали подробности конфликта в кафе в центре Киева, в результате которого пострадали болельщики футбольного клуба Ливерпуль.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, около 23 часов правоохранители задержали двух человек, которые участвовали в драке в кафе на улице Большой Васильковской.

Также в управление полиции были доставлены двое пострадавших иностранцев.

Задержанные отказались давать какие-либо объяснения по поводу случившегося, ссылаясь на нормы статьи 63 Конституции Украины, а потерпевшие отказались от написания заявлений.

В настоящее время на двух задержанных составили административные протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Материалы о драке зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. После проведения первоочередной проверки будет определена правовая квалификация инцидента.

Ранее СМИ сообщили, что около 20 хулиганов в масках напали на болельщиков Ливерпуля в киевском ресторане Rooster, расположенном неподалеку от стадиона НСК Олимпийский.

Болельщики Ливерпуля сообщили, что нападавшие бросали в них куски стекла и другие предметы. В результате инцидента несколько фанатов получили порезы головы и шеи.