В полиции опровергли сообщение о бегстве патрульных с места ДТП в Черновцах

Начальник управления патрульной полиции Черновицкой области Артур Шкроб опроверг сообщения очевидцев о том, что полицейский вместе с напарником скрылись с места ДТП в Черновцах, в результате которого погиб 28-летний пешеход.

"Ни один патрульный с места происшествия не убегал! Факт! Лично был на месте происшествия, как и руководство ГУНП, прокуратуры области и города!" - заявил он на своей странице в Facebook.

Шкроб добавил, что результаты медосвидетельствования на состояние опьянения, сделанные сразу после аварии, были отрицательными.

"После прохождения освидетельствования участники ДТП были доставлены на допрос в областную прокуратуру, до завершения которого все время находились на месте. Поэтому факт побега и последующие выдумки - лишь выдумки", - отметил начальник черновицких патрульных.

По его словам, погибший внезапно выбежал на проезжую часть дороги до пешеходного перехода.

Напомним, что ночью 16 сентября в Черновцах полицейский служебный автомобиль Mitsubishi Outlander совершил смертельный наезд на 28-летнего жителя Герцаевского района.

Очевидцы сообщали, что водитель вместе с напарником скрылись с места ДТП, прихватив видеорегистратор.