В полиции отреагировали на массовое недомогание учеников одной из школ Днепропетровской области

Полиция начала досудебное расследование по ч.1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины из-за массового недомогания детей в школе Новомосковска Днепропетровской области.

По данным ведомства, во время школьной линейки ко Дню памяти и примирения 16 ученикам стало плохо.

После осмотра медики поставили диагноз вегетативно-сосудистый пароксизм 15-ти из них. Одного ребенка доставили в больницу, девочке оказали необходимую помощь и отправили домой.

Полиция проверяет возможное нарушение санитарных норм сотрудниками школы.

Ранее сообщалось, что в Новомосковске во время линейки дети пожаловались на головокружение, руководство школы приняло решение вызвать бригаду скорой помощи. Отмечается, что все дети, почувствовавшие слабость, учились в разных классах и школьную столовую перед линейкой не посещали.

Инцидент в Новомосковске совпал с массовым отравлением детей в школе Черкасс. Там были госпитализировали 53 ученика и двое учителей, 11 человек находятся в реанимации.