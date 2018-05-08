В полиции отреагировали на массовое недомогание учеников одной из школ Днепропетровской области

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Школьникам стало плохо во время линейки
Фото: Новомосковск

Школьникам стало плохо во время линейки

Полиция начала досудебное расследование по ч.1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины из-за массового недомогания детей в школе Новомосковска Днепропетровской области.

По данным ведомства, во время школьной линейки ко Дню памяти и примирения 16 ученикам стало плохо.

После осмотра медики поставили диагноз вегетативно-сосудистый пароксизм 15-ти из них. Одного ребенка доставили в больницу, девочке оказали необходимую помощь и отправили домой.

Полиция проверяет возможное нарушение санитарных норм сотрудниками школы.

Ранее сообщалось, что в Новомосковске во время линейки дети пожаловались на головокружение, руководство школы приняло решение вызвать бригаду скорой помощи. Отмечается, что все дети, почувствовавшие слабость, учились в разных классах и школьную столовую перед линейкой не посещали.

Инцидент в Новомосковске совпал с массовым отравлением детей в школе Черкасс. Там были госпитализировали 53 ученика и двое учителей, 11 человек находятся в реанимации.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове