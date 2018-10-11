В полиции назвали версии покушения на бизнесмена Владислава Безрука в Харькове

Следствие рассматривает сразу несколько версий покушения на харьковского бизнесмена Владислава Безрука.
Как сообщили в управлении Нацполиции в Харьковской области, одной из них является профессиональная деятельность предпринимателя.
Кроме того, поводом для попытки убийства Безрука могут быть и долговые обязательства, как самого бизнесмена, так и его возможных должников, считают в полиции.
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Там также отметили, что во время осмотра места преступления в автомобилях потерпевшего, его охраны и двух припаркованных рядом, а также в здании спортклуба, возле которого произошло покушение, было обнаружено около 10 пулевых отверстий.
Правоохранители обнаружили также и автомат, который, вероятно, использовал киллер.
Ранее сообщалось, что вечером 10 октября в Харькове возле спортивного клуба на улице Клочковской произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина.
Потерпевшим оказался известный харьковский предприниматель Владислав Безрук.
В свою очередь охрана бизнесмена во время покушения открыла ответный огонь, однако преступнику удалось скрыться с места происшествия.
Безрук был доставлен в больницу с пулевыми ранениями и прооперирован. Его состояние оценивается как стабильное.
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